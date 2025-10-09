ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇଲେ ମମତା , କହିଲେ ବଙ୍ଗଳା ଭିନ୍ନ ; ସାହସ ଅଛି ଯଦି SIR ଲଗେଇକି ଦେଖାଅ !

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ SIR ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ SIR ଉପରେ ଆଲୋଚନାରୁ ବଙ୍ଗଳାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉଛି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବୈଠକକୁ ଡକାଯାଉଛି ଏବଂ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଥିଲେ, “ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆପଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ କିପରି ହଟାନ୍ତି।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ସେମାନେ ଏହା କରିପାରିଛନ୍ତି କାରଣ ଏନଡିଏ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ବଙ୍ଗଳାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଶିଖ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟତୀତ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ମମତା SIR କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନକଲି: ସେ କହିଥିଲେ ଯେ SIR ଏକ ଠକେଇ। ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣ ସାମିଲ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୈଠକକୁ ଡକାଯାଏ ଏବଂ ଧମକ ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଏ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଇଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି।
SIR ଆଳରେ ନାମ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ SIR ଆଳରେ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଆସାମ ସରକାର କିପରି ବଙ୍ଗଳାର ଭୋଟରଙ୍କୁ ସୂଚନା ପଠାଇପାରିବେ? ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କଠାରୁ ନିରପେକ୍ଷତା ଆଶା କରୁ।
ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଏହିପରି ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସତ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିବ, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ନାହିଁ।