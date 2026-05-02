କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଲେ ଦିଦି; କହିଲେ- ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଛୁ

ଧିକାଂଶ ସଂସ୍ଥା ବିଜେପି ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଆକଳନକୁ ଟିଏମ୍‌ସି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହିଁ

By Manoranjan Sial

କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ଜିତିବ? ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍‌ସି) ନା ବିଜେପି। ଏହାକୁ ନେଇ ବୟାନବାଜୀ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଟିଏମ୍‌ସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଭିଡିଓ କନ୍‌ଫରେନ୍ସରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଦିଦି କହିଛନ୍ତି, ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଆମେ ଜିତିବୁ।

ଦିଦି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଛୁ। ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ସିଟରେ ବିଜୟୀ ହେବୁ। ଏକ୍‌ଜିଟ ପୋଲ ସେୟାର ବଜାରରେ କେବଳ ହେରଫେର କରିବାର ଗୋଟିଏ ଚେଷ୍ଟା ମାତ୍ର। ସେମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୧, ୨୦୨୪ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି।

ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ତରଫରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବଳ (ସିଆରପିଏଫ୍‌) ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସିଆରପିଫର ଯବାନମାନେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବର୍ବରତା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବଳର ବର୍ବରତାର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଗୁରୁବାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସିଥିଲା ଏକ୍‌ଜିଟ୍ ପୋଲ ରେଜଲ୍ଟ। ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ସଂସ୍ଥା ବିଜେପି ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଆକଳନକୁ ଟିଏମ୍‌ସି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଦାବି କରୁଛି, ଏକଜିଟ୍ ଆକଳନ ମିଛ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁରି ଥରେ ଟିଏମ୍‌ସି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ ବୋଲି ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି।

