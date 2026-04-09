ମମତାଙ୍କର ନାହିଁ ନିଜର ଘର କି ଗାଡ଼ି, ତାଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ଵାସ ବି କରିପାରିବେନି ଆପଣ..
ସବୁଠୁ ସରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା, ସମ୍ପତ୍ତି ମାତ୍ର ଏତିକି
Mamata Banerjee: ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦେଶର କିଛି ବଛା ବଛା ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯାହାଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିରନ୍ତର ଜନଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧୫.୩୭ ଲକ୍ଷ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଶପଥପତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଚଳମାନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧୫.୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ହାତରେ ଥିବା ନଗଦ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପ୍ରାୟ ୭୫ ହଜାରର ନଗଦ ରାଶି
ବଙ୍ଗଳାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରାୟ ୭୫ ହଜାର ନଗଦ ରାଶି ରଖିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରାୟ ୧୨.୭୬ ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣର ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ୯ ଗ୍ରାମ ସୁନା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ଏକ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିବରଣୀ ହେଉଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ଘର କିମ୍ବା କୌଣସି ଜମି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯାନବାହାନ ନାହିଁ। ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଋଣ କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ବ ନାହିଁ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ବକେୟା ଋଣ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ। ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । କାରଣ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଧାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରୀ ଋଣ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ବହନ କରନ୍ତି।
ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍ (ADR) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୫ ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି । ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଦସ୍ତାବିଜରୁ ଉଦ୍ଧୃତ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ନଗଦ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି।
ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ଯେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ । ବିଶେଷକରି, ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଶପଥପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଲୁକ୍କାୟିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ।