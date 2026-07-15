ମମତା କହିଲେ- ବିଜେପି ଚାହୁଁଛି ମୋର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉ…

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି; ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଜେପି ଚାହୁଁଛି ଏସବୁ ଦେଖି ମୋର ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେଉ

By Manoranjan Sial

କୋଲକାତା: ବିଜେପି ପାଖରେ ମଜବୁତ ସଂଗଠନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ‘ଗଦ୍ଦାର’ଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ଦଳରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ନେତା ଓ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍‌ସି) ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ।

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି; ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଜେପି ଚାହୁଁଛି ଏସବୁ ଦେଖି ମୋର ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ରାଜନୈତିକ ଅନ୍ତ ଦେଖିବା ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅନ୍ତ ଦେଖିବା ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିବି।

ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ମଦନ ମିତ୍ର ବୁଧବାର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଶିବିର ଛାଡ଼ି ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଦନ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି; ଏହା ପଛରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ(ଇଡି)ର କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ମଦନ ମିତ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ସମନ ପଠା ଯାଇଥିଲା। ସେହି ଚାପରୁ ମଦନ ମିତ୍ର ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା ସେ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ICCର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ବଦଳିଲା ବିଶ୍ୱକପ୍‌…

ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ FIR…

ଅଭିଷେକଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆରୋପ ନେଇ ମମତା କହିଛନ୍ତି; ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ମୋ’ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ସମନ ପଠା ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଲିସ କରିନାହିଁ। ଅଭିଷେକ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇରୁ କେବେ ପଛକୁ ହଟିନାହିଁ। ଯେଭଳି ଭାବେ ସେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛି, ତାହା ବୋଧହୁଏ ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମ୍‌ସିର ପରାଜୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାନାଟକ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ମମତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୬୫ ବିଧାୟକ ମମତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କ ପରେ ୨୦ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ମମତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଆଉ ଏକ ସଙ୍ଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ICCର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ବଦଳିଲା ବିଶ୍ୱକପ୍‌…

ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ FIR…

ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି; ସାନ ଭାଇ ଫାୟାରିଂ…

ରହସ୍ୟରେ ଘେରା ‘ଖୁନି ଦରୱାଜା’, କାନ୍ଥରୁ ଝରେ…

1 of 17,576