ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନକୁ ବିରୋଧ, ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହ ଧରଣାରେ ବସିଲେ ମମତା

ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

By Shiv Sankar Singh

କୋଲକାତା : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବୁଧବାର ଦିନ ଧର୍ମତଲାଠାରେ ଉଠାଦୋକାନୀ (ହକର୍ସ) ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଭାବେ ଉଠାଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଏକ୍ସ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର)ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟିଏମସି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଉଠାଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ବିରୋଧରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ବେଙ୍ଗଲର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦଳ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାସହ ବିଜେପିକୁ “ନିର୍ଦ୍ଦୟ” ବୋଲି କହି ଟିଏମସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, କେବଳ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଦଳ ଦିନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ।

ଟିଏମସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, “ଆମର ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ବେଙ୍ଗଲରେ ଉଠାଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ବେଆଇନ, ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅମାନୁଷିକ ଉଚ୍ଛେଦ ବିରୋଧରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗଲର ଜନସାଧାରଣ ସର୍ବଦା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୧୭୧…

ଶେଷ ହେବ ‘ୱି ଦ ଲିଡର୍ସ’ ଅଭିଯାନ:…

ଟିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, “ସେମାନଙ୍କର (ଉଠାଦୋକାନୀମାନଙ୍କର) ସମ୍ମାନ, ଜୀବିକା ଏବଂ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦଳ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବ ଏବଂ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କରାଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ କ୍ଷମତା ଲୋଭ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ଭାବ ରଖୁଥିବା ବିଜେପିର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଶାସନ, ତା’ର ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ।”

ଗତ ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖରେ ଏଭଳି ଏକ ସଦ୍ୟତମ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯାଦବପୁର ଷ୍ଟେସନ ରୋଡରେ ଥିବା ଅନେକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଏବଂ ଉଠାଦୋକାନୀଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍‌କୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ଜନଗହଳି ଜମିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର ସ୍ଲୋଗାନବାଜି କରିଥିଲେ।

ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବାରୁ ପୋଲିସ ଛାତ୍ର ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ (RAF) ଯବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ମେ ୨୩ ତାରିଖରେ ଟିଏମସି ନେତା କୁନାଲ ଘୋଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, “ଏହି ସରକାରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଗରିବଙ୍କ ଦୋକାନ ଉପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଲାଇବା।”

କୋଲକାତାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଟିଏମସି ନେତା କୁନାଲ ଘୋଷ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ବୁଲ୍ଡୋଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

“ଏହି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି କେବଳ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଲାଇବା। କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଗରିବ ଉଠାଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ। ସେମାନେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗଳାରେ କମ୍ରେଡ୍ ଲେନିନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇବା ଏହି ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ; ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ବୁଲ୍ଡୋଜର, ଯାହାକି ଏକ ନକାରାତ୍ମକତାର ପ୍ରତୀକ,” ବୋଲି ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି।

 

You might also like More from author
More Stories

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୧୭୧…

ଶେଷ ହେବ ‘ୱି ଦ ଲିଡର୍ସ’ ଅଭିଯାନ:…

ଆଉ କେତେ ଜୀବନ ନେବ NEET? ହାରିଗଲେ କାରଗିଲ୍…

ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶତମୁଖ, କହିଲେ ସେ…

1 of 29,548