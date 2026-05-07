ଶନି-ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ସତ୍ତା ହରାଇଲେ କି ମମତା, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କାହୁଛି ଦିଦିଙ୍କ ଜାତକ
Mamata Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲଗାତାର ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ ଗାଦିରେ ଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ୪ ମଇ ୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏବେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୯ ମଇରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ମମତାଙ୍କର ଏହି ପରାଜୟ ପଛରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମମତାଙ୍କ ହାର ପାଇଁ ଶନି-ମଙ୍ଗଳ ଯୁତି ଏବଂ କେତୁ ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଦାୟୀ।
ମମତାଙ୍କ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ
ଜନ୍ମ ଓ ଲଗ୍ନ: ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ୫ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୫ରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କୋଷ୍ଠୀ ମକର ଲଗ୍ନର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକରରେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜିଦିଖୋର କଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ।
ଶନି-ମଙ୍ଗଳ ଯୁତି: ୨୦୨୬ ବର୍ଷଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମମତାଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି। କୋଷ୍ଠୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଯୁତି ହୋଇଛି, ଯାହା ବ୍ୟୟ ଭାବରେ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଥର ସତ୍ତା ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା।
କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ: ମମତାଙ୍କ ନାମ ରାଶି ହେଉଛି ‘ସିଂହ’। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହ ରାଶିରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସିଂହ ରାଶିରେ କେତୁ ରହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅହଂକାର ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାତରୁ ଖସିଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ମନ ମୁତାବକ ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ।
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ
୨୯୪ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୯୩ଟିରେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟିଏମସି (TMC) ମାତ୍ର ୮୦ଟି ଆସନରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଏପରିକି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଭବାନୀପୁର ଆସନରୁ ବିଜେପି ନେତା ସୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଥିବା ଫାଲଟା ଆସନରେ ଆସନ୍ତା ୨୧ ମଇରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ହେବ।