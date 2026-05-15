ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମହିଳା ସାଂସଦ କ୍ଷୁବ୍ଧ; ବୈଠକକୁ ଆସିଲେନି
ଟିଏମ୍ସି ମହିଳା ସାଂସଦମାନେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି
କୋଲକାତା: ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଝଟକା ଲାଗିଛି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍ସି)କୁ। ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଦଳ ଆଜି ଦୁଇ ଫାଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦିଦି ଓରଫ ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦାୟୀ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି; ବିବାଦରେ ଥିବା ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ମୁଖ୍ୟ ହ୍ୱିପ୍ ପଦରୁ ହଟିଥିଲେ ଦିଦି। ବିଧାନସଭା ପରାଜୟ ପରେ ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପଦକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ମହିଳା ସାଂସଦଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ଲୋକସଭା ମୁଖ୍ୟ ହ୍ୱିପ୍ ପଦରେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଦିଦି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ବୈଠକରେ ଦଳର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ସାଂସଦ ଦୀପକ ଅଧିକାରୀ, କୋଏଲ ମଲ୍ଲିକ, ରଜନା ବାନାର୍ଜୀ, ଅରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟୋ ଆଦି ନେତାଙ୍କୁ ବୈଠକକୁ ଆସିନଥିଲେ।
ସାଂସଦଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଟିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନେତା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି।
ମହିଳାଙ୍କ ସାଂସଦଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ
ଟିଏମ୍ସି ମହିଳା ସାଂସଦମାନେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ମହିଳା ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅପମାନ ଜନକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି।
ମହୁଆ ବନାମ କଲ୍ୟାଣ
ସାଂସଦ ମହୁଆ ମଇତ୍ରା ଓ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଗତବର୍ଷ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବାକଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମହୁଆ। ସେଥିପାଇଁ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରେ ଟିଏମ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ହ୍ୱିପ୍ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପଦବୀକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି।
ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ହାରିଲା କାହିଁକି?
ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର କାହିଁକି ହେଲା ପରାଜୟ? ତାହାର କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଜି ବସିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ, ସୁଦୀପ ବାନାର୍ଜୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡେରେନ୍ ଓବ୍ରାୟର, ଡୋଲା ସେନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପରାଜୟର କାରଣ କହିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ୩ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟିମ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ତା’ପରେ ସେହି ରିପୋର୍ଟ ଟିଏମ୍ସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ରାଜନୌତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ସମୟ ଥାଉଁଥାଉଁ ମମତା ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ସମାଧାନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଗକୁ ତାହା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଲୋକସଭା ସାଂସଦମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ପାଟି ଭିତରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।