ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ; ଗଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ଯାଚିକାରେ ନିର୍ବାଚନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଇନଗତ ଉପାୟର ଦାବି କରିଛନ୍ତି
କୋଲକାତା: ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ସେ ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯାଚିକା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ଯାଚିକାରେ ନିର୍ବାଚନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଇନଗତ ଉପାୟର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମମତା ମଙ୍ଗଳବାର କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ, ଡୋଲା ସେନ ଓ ଡେରେକ ଓ’ବ୍ରାଏନଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କ ସହ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ସେ ଏଥର ନୂଆ ଯାଚିକା ଜରିଆରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯାଚିକାର ଦସ୍ତାବିଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ହରାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ମମତା ଲାଲ ପତାକା ଓ ଲାଲ ସଲାମ ବାଲା ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାରକୁ ଖତମ କରିଥିଲେ, ସେଇଠି ସେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଆସନ ଭବାନୀପୁରକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମମତାଙ୍କୁ ଚେକ ଦେବା ପାଇଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଭବାନୀପୁର ଓ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ନିଜ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଭବାନୀପୁରରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମମତା। ଏଠାରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ୧୫,୧୦୫ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ମମତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଥିଲେ।