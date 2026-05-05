୧୫ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଦରମା ଦେଇନି, ଏବେ…ଆଗାମୀ ପ୍ଲାନକୁ ନେଇ କରିଦେଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା!

ଏବେ କଣ କରିବେ ମମତା...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ହାରିବା ପରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିନାହୁଁ। ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା।”

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ହାରିନାହୁଁ, ଆମେ ପରାଜିତ ହୋଇଛୁ। ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ବଙ୍ଗଳା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ହାରିନାହୁଁ। ମୋର କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ। ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ମାନିଥାଏ। ସେମାନେ (ବିଜେପି) ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। SIR ବାହାନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାମ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।”

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ହେରଫେର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦାୟୀ। ସେମାନେ ସମଗ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ।”

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛୁ। ଆମେ ଏକ ଗୋପନୀୟ ରଣନୀତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଆମେ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି ଗଠନ କରୁଛୁ… ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବେ… ଆଜି ସେମାନେ ଆମ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି।”

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୋର ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ… ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ… ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଅଖିଳେଶ ଜୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସୁଛନ୍ତି… ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜଣ କରି ଆସିବେ। ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳକୁ ଶକ୍ତି ଦେବି। ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି, ମୁଁ କୌଣସି ପେନସନ୍ ନେଇନାହିଁ… ମୁଁ କୌଣସି ଦରମା ନେଇନାହିଁ… ଏବେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ।”

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ଏବେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ନାହାଁନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗଳାରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି। ବିଜେପି ତାର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିଛି… ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି, ବିଜେପି ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସିଆରପିଏଫ ସୈନିକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି।”

ସୂଚନାମୁତାବକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି। ୨୯୪ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବଙ୍ଗଳା ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପିର ବିଜୟ ସହିତ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭବାନୀପୁରକୁ ବିଜେପିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୧୫,୧୦୫ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।

 

