ବିଜେପି ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଉଡ଼ିବ ଟିଏମସି ବିଜୟ ବାନା! ମମତାଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୁରୁବାର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆକଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ଏହି ଆକଳନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟିଏମସି (TMC) କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଟିଏମସି (TMC) ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନାହିଁ। ସେ ମତଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆକଳନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ଟିଏମସି ସପକ୍ଷରେ ନିଜର ରାୟ ଦେବେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଏମସି ପୁଣିଥରେ “ମା ମାଟି ମାନୁଷ” ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ମା-ମାଟି-ମାନୁଷର ସରକାର ଗଠନ କରୁଛୁ। ଜୟ ବାଂଲା!”। ସେ କହିଛନ୍ତି ୨୯୪ ଆସନରୁ ଟିଏମସି ୨୨୬ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ମେ’ ୪ ତାରିଖରେ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସଠିକ୍ ନଜର ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ମୋର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଗଣତି ଦିନ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିବି… ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।” ଏଥିସହ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାନାର୍ଜୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀର ବ୍ୟବହାର “ଭୟଙ୍କର” ଥିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ଟିଏମସି (TMC) କର୍ମୀ ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଅଟକାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ସେ ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆକଳନରେ କ’ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯିବା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। CNN-News18 ପାଇଁ ‘ଭୋଟ-ଭାଇବ୍’ (VoteVibe) ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ୧୫୨ଟି ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି ୮୮ ରୁ ୯୮ଟି ସିଟ୍ ଜିତିପାରେ (ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ୯୩), ଅନ୍ୟପଟେ ଟିଏମସି+ ମେଣ୍ଟ ୫୧ ରୁ ୬୧ଟି ସିଟ୍ (ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ୫୬) ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର ୨ ରୁ ୪ଟି ସିଟ୍ ପାଇବା ସହ ନଗଣ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରେ।
ସେହିପରି ‘ମ୍ୟାଟ୍ରିଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍’ (Matrize News) ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ, ବିଜେପି ୧୪୬ ରୁ ୧୬୧ଟି ଆସନ ଜିତିପାରେ ଏବଂ ଟିଏମସି ୧୩୦ ରୁ ୧୪୦ଟି ଆସନ ପାଇପାରେ, ଯାହା ଏକ କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ ୨୯୪ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଫଳାଫଳ ମେ’ ୪ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ୨୦୨୬ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।