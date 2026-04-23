‘ବିଜେପିର ଅନ୍ତ ଚାହୁଁଛି’… ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପରେ ଆସିଲା ମମତାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ; କହିଲେ…
ମୁଁ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିର ଅନ୍ତ ଚାହୁଁଛି: ମମତା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେକର୍ଡ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୯୦% ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ କୋଲକାତାରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାରା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି।
ମୁଁ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିର ଅନ୍ତ ଚାହୁଁଛି: ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନକୁ ପଢ଼ିପାରୁଛି, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ୍ ଦେଖି, ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଜୟୀ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ କୌଣସି ପଦବୀରେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତ ଚାହୁଁଛି।” କୋଲକାତାର ବୋ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ରାଲିରେ ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଏକାଠି କରିବେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷମତା) ଜିତିବେ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଉପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି: ଏହି ସମୟରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସଫଳ ହୋଇଛି, ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମୋ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି।
ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୨୫ ଆସନ ଜିତିବୁ। ମୁସଲିମ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଏକୀକୃତ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ପରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ହିନ୍ଦୁ ବିଜେପି ସହିତ ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ଆମକୁ କେବଳ ଗୁଣ୍ଡାଗିରିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।”
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୫୨ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୮୯.୯୩ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୪୨ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବ।