ମମତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ? ଆଠ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମମତାଙ୍କ ନମ୍ବର କେତେ, କିଏ କ’ଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯିଏ ସାରା ଜୀବନକୁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାର ସିଏମ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ସେ ଏକ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଏକ ସରଳ ବଙ୍ଗାଳୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ମୋଟ ଆଠ ଭାଇଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛଅ ଭାଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଠଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଲାଳନପାଳନ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ଝିଅ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ରାଜନୈତିକ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଛଅ ଭାଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ। ତାଙ୍କ ପିତା ପ୍ରମିଳେଶ୍ୱର ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କର ଆଠଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଭାଇ କାଳୀ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି।
ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମମତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଜିତ ବାନାର୍ଜୀ ଫୁଟବଲ୍ ସହିତ ଜଡିତ। ସେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ସଂଘର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଜଗତରେ ସକ୍ରିୟ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଝିଅ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର।
ଦି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅମିତ ବାନାର୍ଜୀ ମମତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଟିଏମସିର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବରରୁ ସାଂସଦ। ଅମିତଙ୍କ ପରିବାର ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ।
ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ମମତାଙ୍କ ଭାଇ। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାଜରୀ କୋଲକାତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି।
ପରିବାର ରିପୋର୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ନବଭାରତ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇ, ଗଣେଶ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ସମୀର ବାନାର୍ଜୀ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଦି ହିନ୍ଦୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାନ ଭାଇ ସ୍ୱପନ ବାନାର୍ଜୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ବାବୁନ ବାନାର୍ଜୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, କ୍ରୀଡା ପ୍ରଶାସନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବେଙ୍ଗଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ହକି ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟିଏମସିର କ୍ରୀଡା ଶାଖାର ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ୨୦୨୪ ଟିକେଟ୍ ବିବାଦ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ।
ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ, ମମତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ। ସେ ପରିବାରଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ମମତା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ୱାଧୀନ, କେବଳ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ମମତାଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ରାଜନୀତି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଦିଦିଙ୍କ କଠୋର ପ୍ରତିଛବି ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ପଦବୀରେ ରହିନାହାଁନ୍ତି।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଜଣେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କିପରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଉଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପୃଥକ ଦାୟିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।