ଦିଲ୍ଲୀରେ CJP ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ !
NEET ପେପର ଲିକକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା CJPର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଟ୍ (NEET) ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି (ସିଜେପି) ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଯୋଗଦେବେ।
ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମ୍ସି)ର ନାମ ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ନିଜ ଅଧିକାର ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଟିଏମ୍ସିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ବିଧାୟକ ରିତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଦଳର ନାମ ଓ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛି।
କୋଲକାତାର ବିର୍ଲା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ ଟିଏମ୍ସିର ବାର୍ଷିକ ‘ଜୁଲାଇ ୨୧ ସହିଦ ଦିବସ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମମତା କହିଥିଲେ, “କେହି ଯଦି ମୋର ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି। ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ମୋର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିବ।”
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା CJP ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହା ସହ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ପୁଣି ବ୍ୟାପକ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଟିଏମ୍ସି ଛାଡ଼ିଥିବା କିମ୍ବା ଦଳ ବିରୋଧରେ ନୂଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦଳକୁ ଫେରାଇ ନେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମମତା ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପରାଜୟ ପରେ ଟିଏମ୍ସି କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଏହି ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
ମମତା କହିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁ ଖରାପ ଲୋକ ଓ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯୋଗଦେବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଗଢ଼ିବି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଦଳରେ ରହିବେ କି ଛାଡ଼ିବେ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦଳ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଲୋକେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ।
ମମତା କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ସହ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦଳକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସହ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ହେବ ନାହିଁ। ବିଜେପି ସହ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ଅପେକ୍ଷା ଜେଲ୍ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ।”