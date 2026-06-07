ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ସାଂସଦ ହେବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ! ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କହିଲେ ସବୁ ସତ
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କଣ ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କୁ ବାହାରାମପୁର ଆସନ ଛାଡିବାକୁ କହିଥିଲେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୁଣି ଥରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସେ ସାଂସଦ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ।
ହେଲେ, ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ଆଧାରରେ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏପରି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।
ଏକ ଖବରକାଗଜ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା:
ପ୍ରକୃତରେ, ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କୁ ବାହାରାମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ରାଜି କରାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ଟିଏମସି ସାଂସଦ ୟୁସୁଫ ପଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ୟୁସୁଫ ପଠାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ତୀବ୍ର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ କେହି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଜବ ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଥିଲା।
ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି:
ବିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କୁ କେବେ ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ କହି ନଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ନଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଣସି ସ୍ତରରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ନାହାଁନ୍ତି।
ୟୁସୁଫ ପଠାନ ଏହାକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି:
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଟିଏମସି ସାଂସଦ ୟୁସୁଫ ପଠାନ ଏକ ଭିଡିଓ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ପୁରା ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଆସନ ଛାଡିବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ।
ପଠାନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ସମୟରେ ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିଲା।
ସେ ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଖାରଜ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କୁ ସାଂସଦ ପଦ ଛାଡିବାକୁ କହି ନାହାଁନ୍ତି।
ଟିଏମସି ଭିତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅସନ୍ତୋଷ:
ହେଲେ ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଟିଏମସି ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଟିଏମସିର ୨୮ ଲୋକସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଭିନ୍ନ ମତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ଆଇନକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ୧୯ ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ସେହିପରି ଟିଏମସିର ୧୩ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଙ୍କ ଭିନ୍ନ ମତକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଛି।