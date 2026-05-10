ନା ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ବିଧାୟିକା, ତଥାପି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି
ଦରମା ନେଉନଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ୧୫ ବର୍ଷର ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇ ନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଭବାନୀପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଯୋଗୁଁ, ସେ ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ ଯାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ।
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିୟମାବଳୀର ଢାଞ୍ଚାରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେଉଁ ସୁବିଧା ପାଇବାର ହକଦାର ହେବେ?
ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଶେଷାଧିକାର:
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୬୪(୫) ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ସୁବିଧା ନିଜେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହି ଢାଞ୍ଚା ‘ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ଆଇନ’ ଏବଂ ‘ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ବିଧାୟକ (ସଦସ୍ୟ) ପେନସନ ଆଇନ’ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।
ଯେହେତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଧାୟକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ପଦବୀରେ ନ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପେନସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବାର ହକଦାର ରହିବେ।
ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ:
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୨,୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଦରମା ପ୍ରାୟ ୧,୨୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ। ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ପେନସନ ପାଇବାର ହକଦାର।
ରାଜ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସର୍ବନିମ୍ନ ୩୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମାସିକ ପେନସନ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଗୃହରେ ସେବା କରିଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ତାଙ୍କର ପେନସନ ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି; ହେଲେ, ଏହା ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବେଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଯେ ସେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ କି ନାହିଁ।
ସୁରକ୍ଷାର ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ:
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା। ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କଭରେଜ୍ ମିଳିବ।
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆଧାରରେ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପୋଲିସ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ।
ଏହା ଏପରି ଏକ ସୁବିଧା ଯାହାକୁ ସରକାର ସର୍ବଦା ଯେକୌଣସି ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସସ୍ଥାନ:
ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବା ପରେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ; କିନ୍ତୁ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେବି ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ରହିନଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା କଲିକତାର କାଲିଘାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘରେ ରହୁଥିଲେ।
ପଦ ଛାଡିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ଘରେ ରହିବେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିବାଦ ହେବ ନାହିଁ।
ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା:
‘ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିୟମ’ ଅନୁଯାୟୀ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପତି/ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ (ଗ୍ରୁପ୍ A) ସହିତ ସମକକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ସେ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବିଲ୍ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ରେଳ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା:
ପୂର୍ବତନ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ (ଏମ୍ଏଲଏ) ଭାବରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦେଶ ବ୍ୟାପୀ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରା କୁପନ୍ (RTCs) ପାଇବେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର AC-II ସ୍ତରର ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହା ସହିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସୀମିତ ସଚିବସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀ, ଯେପରିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ କିମ୍ବା ଜଣେ ପିଅନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ।
ଦରମା ନେଉନଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ:
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗୁଣ ହେଉଛି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବେବି ସରକାରୀ ଦରମା ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ରୟାଲ୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ବିକ୍ରୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପଦ ଛାଡିବା ପରେ ସେ ସରକାରୀ ପେନସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଚଳିତ ଆଶା ହେଉଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ସରଳତା ଏବଂ ନୀତିରେ ସ୍ଥିର ରହି ସେ ପେନସନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରନ୍ତି।