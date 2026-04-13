ବଙ୍ଗାଳରେ ପୁଣି ମମତା ସରକାର? ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ ଦାବି! ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢାଇଲା ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ…
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବ ନାହିଁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ, ସମସ୍ତେ ଏବେ ୨୩ ଏବଂ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ସରକାର ରଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛି। ଏଥର, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି।
୪ ମଇରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ କି ନାହିଁ, ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ତଥାପି, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ବିପଦ: ରବିବାର ଦିନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ରାଧାମୋହନ ଦାସ ଅଗ୍ରୱାଲ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପୁନରାଗମନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁଇଟିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଅଛି। ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ବିଜେପିର ବିଚାରଧାରାକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।
ଆସାମ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ଉଭୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ବିଜେପି ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବିଜେପି ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳାଫଳ।”
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସାଂସଦ ରାଧାମୋହନ ଦାସ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, “ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆଜି, ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଗୁଣ୍ଡାଗିରିର ଛାଇ ତଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି।”
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବ ନାହିଁ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସିଲିଗୁଡିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ରାଲି ପରେ, ବିଜେପି ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଏହା ୪ ମଇରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ହୁସେନ ଦଲୱାଇ ବିଜେପିର ଦାବିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆଣେ। ବିଜେପି ବଙ୍ଗଳାରେ ନିଜସ୍ୱ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। SIR ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସେମାନଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରେ, ତଥାପି ବିଜେପି ବଙ୍ଗଳାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ନାହିଁ।