ମମତାଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦରୁ ହଟାଗଲା, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ବି ହେଲେ ସସପେଣ୍ଡ, ଟିଏମସିର ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଟିଏମସିର ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକମାନେ ନ୍ୟୁଟାଉନ ହୋଟେଲରେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ୬୦ ଜଣ ବିଧାୟକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି, ଏହି ସମୟରେ ୭୦ ଜଣ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ହିଁ ୩୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି।
WestBengal : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଟିଏମସି (TMC) ର ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀରୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଟାଉନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୈଠକରେ ଟିଏମସିର ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦରୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହାଓଡ଼ା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲର ବିଧାୟକ ଅରୂପ ରାୟଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ (ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ) ପଦରୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିବେଶନ ପରେ ଟିଏମସିର ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକମାନେ ନ୍ୟୁଟାଉନ ହୋଟେଲରେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ୬୦ ଜଣ ବିଧାୟକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି, ଏହି ସମୟରେ ୭୦ ଜଣ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ହିଁ ୩୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି।
ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ନ୍ୟୁଟାଉନର ଏକ ହୋଟେଲରେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ସମୟରେ ୧୧ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ଅରୂପ ରାୟଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ ନ୍ୟାସନାଲ ୱର୍କିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇଛି।
ବୈଠକରେ କେଉଁମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ?
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଭେଦ ଖାନ୍, ଅରୂପ ରାୟ ଏବଂ କୋଲକାତା ମହାନଗର ନିଗମର ଅନେକ କାଉନସିଲର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଟିଏମସିର ନାମ ଏବଂ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଟିଏମସି ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର କୌଣସି ଫଟୋ ନଥିଲା।
ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଏମସିର ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ନେତା ସହରର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୬ ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, କାଉନସିଲର ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ନ୍ୟାସନାଲ ୱର୍କିଂ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ହେଉଛି ଟିଏମସିର ନୂତନ ନ୍ୟାସନାଲ ୱର୍କିଂ କମିଟି
ଯେଉଁ ନୂତନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ନ୍ୟାସନାଲ ୱର୍କିଂ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅରୂପ ରାୟ, ନ୍ୟାସନାଲ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ (ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ) ଭାବେ ସନ୍ଦୀପନ ସାହା, ଜାଭେଦ୍ ଖାନ୍ ଏବଂ ରିତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଫିରହାଦ୍ ହକିମ୍, ଅରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ରଥିନ ଘୋଷଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ନଜର ଏବେ ଟିଏମସିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।