ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କ ଆସନରୁ ଲୋକସଭା ଯିବାକୁ ମମତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି!
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଲୋକସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ : ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ୨୦୨୬ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଠାରୁ ପରାଜୟ ଏବଂ ମାତ୍ର ୮୦ଟି ଆସନରେ ସୀମିତ ରହିବା ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହରାମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ଖାଲି କରିବାକୁ ସାଂସଦ ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ୟୁସୁଫ ପଠାନ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧୀର ରଂଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଏହି ଆସନରୁ ଜିତିଥିଲେ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ୧୯୮୪ରେ ଯାଦବପୁରରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିକତା ଦକ୍ଷିଣ ଆସନରୁ ସାଂସଦ ଥିଲେ। ୨୦୧୧ରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟ ପରେ ସେ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର, ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତନୁ ସେନଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
କେବଳ ଲୋକସଭା ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ TMC ଦଳ ଦୁଇଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ୫୭ ଜଣ ବିଧାୟକ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ନେତା ରିତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳ ଭିତରର ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଲୋକସଭାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।