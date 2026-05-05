ଇସ୍ତଫା ଦେବେନି ମମତା, ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିପରି ସରକାର ଗଢ଼ିବ BJP? ସମ୍ୱିଧାନ ନିୟମ କ’ଣ କୁହେ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେବ ସ୍ଥିତି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ବିସ୍ମୟକର ବିଜୟ ଏବଂ ଟିଏମସିର ପରାଜୟ ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିନାହିଁ; ତେଣୁ, ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। “ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଲୋକଭବନ ଯିବି ନାହିଁ,” ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଯଦି ପରାଜିତ ଦଳର ନେତା ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି ତେବେ କ’ଣ ହେବ?
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଏହି ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପରି ଯେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ନିଜେ ତୁରନ୍ତ ପଦବୀ ଖାଲି କରିବାର କାରଣ ନୁହେଁ, ଯଦି ସରକାର ଏହାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହରାଇ ନ ଥାଏ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଏବେ ବିଜେପି ପାଖରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ’ଣ ହୁଏ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।
ଯଦି ମମତା ଇସ୍ତଫା ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କଣ ହେବ:
ଧାରା ୧୬୪ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି; ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ଗୃହରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହରାଇଥାଏ, ତଥାପି ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଅଛି।
ରାଜ୍ୟପାଳ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ଆଦେଶ ଜାରି କରିପାରିବେ।
ବିକଳ୍ପ ୧: ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଧାନସଭାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିପାରିବେ; ଏହି ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଏ।
ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବିଜେପି ୨୦୭ ଆସନ ପାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଟିଏମସି କେବଳ ୮୦ ଆସନ ପାଇଛି, ତେଣୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ – ଯଦି ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବିଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏପରି ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରାଜ୍ୟପାଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରି ଧାରା ୩୫୬ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହାତରେ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅକାମୀ ହୋଇଯାଏ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କ’ଣ କହିଲେ:
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗର ଏକ ବଡ଼ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିଛି। “ଆମେ ସମଗ୍ର ସରକାରୀ କଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଛୁ। ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଥିଲା।”
“ସେମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ୯୦ ଲକ୍ଷ ନାମ ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ୩୨ ଲକ୍ଷ ନାମ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏପରି ନିର୍ବାଚନ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ।”
ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ:
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ବିଜେପି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡା ନିୟୋଜିତ କରି ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।”
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। “ଯଦି ଏପରି ଘଟଣା ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘଟିପାରେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଟିଏମସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ କ’ଣ ଘଟିଥିବ?”