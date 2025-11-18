ଶତ୍ରୁରୁ ମିତ୍ର ପାଲଟିଗଲେ ଟ୍ରମ୍ପ! ବଦଳିଗଲାଣି ମାମଦାନୀଙ୍କ ଆବଭାବ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହେଲେଣି ଉଚ୍ଛନ…
ନ୍ୟୁୟର୍କ: ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ନବନିର୍ବାଚିତ ମେୟର ଜୋହରାନ୍ ମାମଦାନୀ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଭେଟିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଦୁଇ ନେତା ରାଜନୈତିକ “ଶତ୍ରୁ”, କିନ୍ତୁ ମାମଦାନି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମେତ ସହରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିପାରିବେ।
ବ୍ରୋଙ୍କସର ଏକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମାମଦାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏକ ବୈଠକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ରାତିରେ ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ ୱାଶିଂଟନ୍ ଫେରିବା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ମାମଦାନିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସମାଧାନ କରିବୁ।”
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ବିଷୟରେ ମାମଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଏହା ନ୍ୟୁୟର୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଶସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ୍ୟୁୟର୍କବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି।” ନ୍ୟୁୟର୍କର ଆଗାମୀ ମେୟର ସରକାରୀ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘SNAP’ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରୟାସକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ନ୍ୟୁୟର୍କବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ସଂଘୀୟ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଯାହା ସହରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଭୋକିଲା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।”
ମାମଦାନୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା: ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ମାମଦାନୀଙ୍କୁ “କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ” ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମାମଦାନି ଜିତିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ।
ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ମାମଦାନିଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିବାକୁ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରାଇମେରୀରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ କୁଓମୋଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ମେୟର ନିର୍ବାଚନରେ କୁଓମୋ ଏବଂ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ କର୍ଟିସ୍ ସ୍ଲିୱାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।