ଛି.. ଛି.. ମାନବିକତା ଭୁଲିଗଲା ମଣିଷ, ଶେଷରେ ସବୁ ସୀମା କଲା ପାର୍, ବେକରେ ଇଟା ବାନ୍ଧି କୁକୁରକୁ ନଦୀକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ପାଷାଣ୍ଡ
ମାନବିକତା ଭୁଲିଗଲା ମଣିଷ, ବେକରେ ଇଟା ବାନ୍ଧି କୁକୁରକୁ ନଦୀକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ପାଷାଣ୍ଡ
Viral Video: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଛି । ଭିଡିଓରେ ଏକ ଅସହାୟ କୁକୁର ପ୍ରତି ଏଭଳି କ୍ରୂରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକେ ରାଗରେ ନିଆଁ ବାଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ କୁକୁର ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଛି, ତା’ପରେ ସେଥିରେ ଏକ ଭାରୀ ଇଟା ଝୁଲାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ତାକୁ ପୋଲ ଉପରୁ ସିଧା ନଦୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି ।
ପାଣିରେ ପଡ଼ିବା ପରେ କୁକୁରଟି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ୟୁଜର୍ସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ୍
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଡିଓଟି ଫେସବୁକ୍ରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍କୁ ଆସିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ପରେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାଟି ବୁଧବାର ସକାଳେ ଘଟିଛି ।
ଭିଡିଓରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମେ କୁକୁର ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ସହ ସେହି ଦଉଡ଼ିରେ ଏକ ବଡ଼ ଇଟା ବାନ୍ଧୁଛି । ଏହାପରେ ସେ କୁକୁରକୁ ପୋଲରୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଏବଂ କୁକୁରଟି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ
ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରାଇ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମଗାଇଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏଥିସହ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି । ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଏହି କ୍ରୂର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିନ୍ଦାର ସୁଅ
ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ୟୁଜର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯିଏ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହ ଏମିତି କରିପାରେ, ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ।” ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦୌ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।”
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର୍ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ହିଁ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା କ୍ରୂରତା ରୋକାଯାଇପାରିବ ।” ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ @Musaltaa ନାମକ ଏକ ଏକ୍ସ (X) ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ।