୬ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା, ଶେଷରେ ବାହା ହେବାକୁ ମନାକଲା: ରାଗରେ ପ୍ରେମିକା ଭିଆଇଲେ ଏପରି କାଣ୍ଡ, ଚେତା ବୁଡିଯିବ ଆପଣଙ୍କର
ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା, ପ୍ରେମିକର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ କାଟିଦେଲା ପ୍ରେମିକା
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆମ୍ବେଦକର ନଗରରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆକବରପୁର କୋତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳର ନାକା ସଂଘଟିଆର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ନାବାଳିକ ପ୍ରେମିକା ଜଣଙ୍କ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର କଥା ଏହା ଯେ, ପ୍ରେମିକା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ବ୍ଲେଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାପରେ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ।
ଝିଅଟିର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ଯୁବକଟିକୁ ଗିରଫ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବାପା ଉକ୍ତ ଝିଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ଲେଡରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ସମେତ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି।
ଘଟଣାକ୍ରମ: ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୀଡିତା ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆକବରପୁର କୋତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବି ନାକା ସଂଘଟିଆର ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ପୀଡିତା ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇବାରୁ ସେ କେବଳ ଧମକ ଦେଇନଥିଲେ ବରଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ପୁଅର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି: ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଯୁବକଙ୍କ ବାପା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଏବଂ ଶରୀରର ଅନେକ ଅଂଶକୁ ବ୍ଲେଡରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ: ଏନେଇ ପୋଲିସ୍ କହିଛି ଯେ, ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଧମକ ଏବଂ POCSO ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।