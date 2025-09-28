ସରକାରୀ ବାବୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଦୁଃଖ…ପୁଅକୁ ଅଳିଆବୁହା ଟ୍ରଲିରେ ବସେଇ ୭୫ ବର୍ଷର ମା’ କଲ୍ଟେକରଙ୍କ ପାଖରେ କଲା ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁର ଗୁହାରି
ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନର ଝୁନଝୁନୁ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଜନପୁରା ଗାଁରେ, 51 ବର୍ଷୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରମେଶ କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ 75 ବର୍ଷୀୟ ଅସୁସ୍ଥ ମାଆ କେଶର ଦେବୀ ନିଜ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ।
ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜବରଦଖଲ ଏବଂ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା (ଖସରା ନମ୍ବର 85, 63, 67) ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ରମେଶ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ଜଣେ ହୃଦରୋଗୀ, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ, ରାସ୍ତାଟି ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇନାହିଁ।
କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ
ରମେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ପୀଡିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତହସିଲ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।
18 ଜୁଲାଇ, 2025 ରେ, ସବ-ଡିଭିଜନାଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (SDM) ରାସ୍ତାଟିକୁ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଟୱାରୀ ଅଭିଷେକ ମୀନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ
ହତାଶ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରି ରମେଶ କଲେକ୍ଟର ଅରୁଣ ଗର୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ରମେଶ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ରାସ୍ତା ମଞ୍ଜୁର ନହୁଏ, ତେବେ ମୋର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ।”
ତାଙ୍କ ମାଆ କେଶର ଦେବୀ କହିଥିଲେ, “ଆମର ରାସ୍ତା ଆମର ଅଧିକାର, ତଥାପି ଆମକୁ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ବୟସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ।”
ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କଲେକ୍ଟର ତୁରନ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ରାସ୍ତା ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।