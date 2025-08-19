(ଭିଡିଓ) ଦିଆସିଲି ଜଳାଇ କରିଦେଲା ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍‌! ଭିଡିଓ ଦେଖି ୟୁଜର୍ସ କହିଲେ ଏହି କଥା..

ଦିଆସିଲି ଜଳାଇ ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଇକ୍ରୋୱେଭରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍‌ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରି ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦିଆସିଲି ଜାଳି ଅମଲେଟ୍‌ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ଶହ ଶହ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ଏକ ଲମ୍ବା ସେତୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେତୁର ଶେଷରେ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଏକ ପାତ୍ର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ପାତ୍ରରେ ଏକ ଅଣ୍ଡା ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ରଖାଗଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସେତୁ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ନିଆଁରେ ପାତ୍ରଟି ଥରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବ ନା ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nokingr (@nokingr)

କିନ୍ତୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଭିଡିଓଟି କଟ୍ ହୋଇଗଲା। କମେଣ୍ଟ ସେସନରେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କଲେ… କେତେକ କହିଲେ “ଭାଇ ବାଃ, ମାଷ୍ଟରସେଫ୍ 2050”, ଆଉ କେହି ଜଣେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲେ “ଏତେ ପ୍ରୟାସରେ, ତୁମେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିପାରିଥାନ୍ତ”। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିଥିଲା ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଗଲା।

