ଆସିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , ପୁଅର ଶବକୁ ବାଇକରେ ବୋହିଲା ବାପା

ଡୋକୁଲୁଗୁଡ଼ା ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଲାଲବି ଗାଁର ଚନ୍ଦୁ ଉଲାକାଙ୍କର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ରାୟଗଡ଼ା : ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଅତି ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ୪ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମିଳିଲାନି। ଶେଷରେ ଜଣେ ବାପା ନିଜ ପୁଅର ମୃତଦେହକୁ ବାଇକ୍‌ରେ ବୋହି ଘରକୁ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି।

ମୃତ ଛାତ୍ରଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲବି ଗାଁର ଚନ୍ଦୁ ଉଲାକା। ସେ ଡୋକୁଲୁଗୁଡ଼ା ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା। ସୋମବାର ସ୍କୁଲରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚନ୍ଦୁଙ୍କ ବାପା ରମେଶ ଉଲାକା ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ପୁଅକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପିଲାଟିର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଘରଲୋକ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୋଲନରା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଚନ୍ଦୁ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର; ଲଗାତାର କମି ଚାଲିଛି…

ବଦ୍ରୀନାଥଙ୍କ ଦାନ ଚୋରି ମାମଲା; ବିକେଟିସି…

ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଶବ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖୋଜିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମିଳିନଥିଲା। କୌଣସି ଉପାୟ ନପାଇ ବାପା ରମେଶ ପୁଅର ଶବକୁ ମୋଟରସାଇକେଲ୍‌ରେ ବସାଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ନମିଳିବାକୁ ସମସ୍ତେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଟିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର; ଲଗାତାର କମି ଚାଲିଛି…

ବଦ୍ରୀନାଥଙ୍କ ଦାନ ଚୋରି ମାମଲା; ବିକେଟିସି…

ମହାୟୁତିରେ ସାମିଲ ହେବ କି ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ…

ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ହେରଫେର ମାମଲା: ପ୍ରଥମ…

1 of 29,758