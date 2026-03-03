ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ; ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରୁ ଆସିଲା ଏଭଳି ଖବର, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ପତ୍ର!
'ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ !'
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଫସିରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡିଲା ସତ।
ସୁନିଲ ଗୁପ୍ତା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ତାଙ୍କ ଟ୍ବିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୁଷିଆ ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଟଙ୍କା ଅଛି, ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ଯ।
ମାତ୍ର ରୁଷିଆ ତରଫରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ନମିଳିବାରୁ ସେ ଏବାବଦରେ ଟ୍ବିଟରରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ଟ୍ଯାଗ କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ମସ୍କୋରେ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଆହୁରୀ ତୀବ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଛି।
ପୁରା ଘଟଣା କଣ: ସୁନିଲ ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ରୁଷିଆ ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋର ଏକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ।
ଶେଷରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ମସ୍କୋରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଦୂତାବାସର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିମାନ ବାତିଲ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।
ଗୁପ୍ତା, ଯିଏକି ଆବୁଧାବି ଦେଇ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଟ ହଠାତ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିସା ଏବଂ ମାଷ୍ଟରକାର୍ଡ ସେବା ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଏଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ଯ ନାଇଁ। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ବାସନା ମିଳିଛି।