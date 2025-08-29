ଗାଲୁଆ ଭିଣୋଇ, ଶାଳୀ ପ୍ରେମରେ ବାଇଆ ହୋଇ ଚଢ଼ିଗଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଟାୱାର, ୭ ଘଣ୍ଟା କାଳ କଲେ ହାଇଡ୍ରାମା

ଗାଲୁଆ ଭିଣୋଇ, ଶାଳୀ ପ୍ରେମରେ ବାଇଆ ହୋଇ ଚଢ଼ିଗଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଟାୱାର, ୭ ଘଣ୍ଟା କାଳ କଲେ ହାଇଡ୍ରାମା
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ବାଇଆ କଲା ଶାଳୀ ପ୍ରେମ। ହେଲେ ଶାଳୀ ରାଜି ନହେବାରୁ ଭିଣୋଇ କଲା ଅଜବ କାଣ୍ଡ। ଯାହା ପାଇଁ ପୋଲିସ ହେଲା ହଇରାଣ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କନୌଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା।
ଭିଣୋଇ ତାଙ୍କ ଶାଳିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ଶାଳୀ ନରାଜି ହେବାରୁ ସିନେମାର ବୀରୁ ପାଲଟିଗଲେ ଭିଣୋଇ।ଶାଳୀ ଭିଣୋଇକୁ ବିବାହ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମନା କରିବାରୁ ଭିଣୋଇ ୩୩ ହଜାର ଭୋଲ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଉଚ୍ଚରେ ବସି ଶାଳୀକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଧରିଲା ଜିଦ୍।
୭ ଘଣ୍ଟା କାଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଟାୱାର ଉପରେ ବସି ହାଇଡ୍ରାମା କରିଥିଲେ ଭିଣୋଇ। ପୋଲିସ ହୋଇଥିଲା ନାକେଦମ୍।
ଯୁବକ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା । ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହେଲେ ଯୁବକ କେଉଁଠି ମାନିବାର ଅଛି।
ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନବଲ କିଶୋର ଓରଫ ରାଜ ସକ୍ସେନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସାତ ଘଣ୍ଟା ଧରି ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା
୭ ଘଣ୍ଟା ହେବ ବସି ଟାୱାର ଉପରେ ଯୁବକ କରୁଥିଲେ ହାଇଡ୍ରାମା। ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଶାଳୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ତାପରେ ଯୁବକ ଟାୱାରରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ।
ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ଶାଳୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟାୱାରରୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଶାଳୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ।
ତୃତୀୟ ଶାଳୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲା ଭିଣୋଇ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଛିବ୍ରାମୌ କୋତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳର କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମର ରାଜ ସକ୍ସେନା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଶାଳୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାଳୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଜିଦ୍ କରି ତାଙ୍କ ଶାଳୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ।
ଏହା ପରେ ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ। ବିବାହର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ, ପ୍ରେମିକ ଭଳି ରାଜ ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ଶାଳୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ।
ଭିଣୋଇ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସକାଳେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ।
ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଯାଇ କହିଥିଲେ କୌଣସି ବି ପରସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସହିତ ବିବାହ କରାଇ ଦେବେନି।
ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏଭଳି କଥାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଶାଳୀ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଭିଣୋଇ ୩୩ ହଜାର ଭୋଲ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟାୱାରରେ ଚଢ଼ି ହାଇଡ୍ରାମା କରିଥିଲା।
ଯୁବକ ଜଣକ ପ୍ରାୟ ୭ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟାୱାରରେ ଚଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଶୋଲେର ସଂଳାପ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଏବଂ ପୋଲିସର ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା।
ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଶାଳୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ପରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ରସିକିଆ ଭିଣୋଇ।