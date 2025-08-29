(Viral Video) ସାନ ଶାଳୀକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟାୱାରରେ ଚଢ଼ିଲେ ଯୁବକ, ଗାଁରେ କଲେ ଉତ୍ପାତ୍; ଆସିଲା ପୋଲିସ

କନ୍ନଉଜ୍: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କନ୍ନଉଜରେ ବାହାଘର ଲାଗି ଯୁବକଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଶାଳୀକୁ ବାହାହେବା ଲାଗି ଯୁବକଜଣକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟରେ ଛଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ ସକ୍ସେନା ୨୦୨୧ରେ ପ୍ରଥମେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ପରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସ୍ତ୍ରୀର ବିୟୋଗ ପରେ ରାଜ୍ ତା’ ଶାଳୀକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲା ।
ବାହାଘରର ୨ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ ସାନ ଶାଳୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ । ଏବେ ଶାଳୀକୁ ବାହାହେବା ଲାଗି ରାଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏ ଘଟଣା ଗୁରୁବାର ଦିନର ।
ଶାଳୀକୁ ବାହାହେବା ଲାଗି ରାଜ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶାଳୀ ମନା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାହେବା ଜିଦରେ ରାଜ୍ ସୋଲେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ।
ଗାଁ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଡାକିବା ପରେ ୨ ଘଣ୍ଟାର କସରତ ପରେ ଶାଳୀ ବାହାହେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ ଖୁଣ୍ଟରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଳାଇଥିଲେ । ଖବର ମୁତାବକ ଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ।
