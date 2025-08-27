କଥା ନଶୁଣି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିଲାନି ସ୍ତ୍ରୀ, କ୍ରୋଧରେ ଗଛରେ ଫାଶୀ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ସ୍ବାମୀ

ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ସ୍ବାମୀର ପ୍ରାଣ ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଛତିଶଗଡ଼ର ଧମତାରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପର୍ବ ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ, କ୍ରୋଧିତ ସ୍ୱାମୀ ଗଛରେ ଫାଶି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ବ୍ରତ ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ- ପ୍ରକୃତରେ, ଧମତାରି ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ମାମଲା ଜିଲ୍ଲାର ସିହାୱା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଶଙ୍କରା ଗାଁର। ସୋମବାର ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ପରେ ଟିକୁ ରାମ ସେନ (୪୦) ଫାଶୀ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟୀକୁ ରାମ ସେନ ସୋମବାର ମଦ୍ୟପାନ କରି ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହା ଉପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୋମବାର କାଡୁ ଭାତ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ତୀଜ ଉପବାସ ରୀତିନୀତିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ବିବାଦ ପରେ ଟୀକୁ ରାମ ସେନ ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଆମଳା ଗଛରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।

