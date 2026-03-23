ସିଝିଲାନି ବୋଲି ମଟନ ହାଣ୍ଡି ଧରି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ ପୋଲିସ
ସିଝିଲାନି ମଟନ । ରନ୍ଧା ହାଣ୍ଡି ଧରି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି । ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ ପୋଲିସ
ଭୋପାଳ: କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ… ଆପଣ ପୁରା ଆଗ୍ରହର ସହିତ ମଟନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ମସଲା ଦେଲେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କସିଲେ,କିନ୍ତୁ ଏହା ସିଝିବାର ନାଁ ହିଁ ଧରୁନି! ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ’ଣ କରିବେ? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହାର ମାନିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଥିଲେ – ସେ ସିଝି ନଥିବା ମଟନ୍ ନେଇ ସିଧା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲେ। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଏହି ଅଜବ ଘଟଣା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ରୋଷେଇ ଘରର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା ଅଭିଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷ ।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନନ୍ତପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଅଜବ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଦରସିଝା ମଟନ୍ ପାତ୍ର ଧରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ତାଡିପତ୍ରି ଟାଉନରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସୋଡାଲା ହାଜି ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କିଣିଥିବା ମଟନ୍ ସିଝୁନାହିଁ। ଉଗାଡ଼ି ଅବସରରେ, ହାଜି ପାରମ୍ପରିକ ତାଲାକୁରା କରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡର ମଟନ୍ କିଣିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ 20 ଥର ରାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ମାଂସ ସିଝିନଥିଲା ।
ପୋଲିସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲା
ହାଜି ମଟନ୍ ଭର୍ତ୍ତି ପାତ୍ର ଧରି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ; ତଥାପି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରିନଥିଲେ। ସର୍କଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ରାଓ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମଟନ୍ ବିକ୍ରି କରିଥିବା କସାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ପରେ, ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ସେହି ମାଂସ ବଦଳରେ ଏକ ଫ୍ରେସ ମଟନ କାଟିକି ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ଯଦିଓ ଏହି ମାମଲାଟି କମେଡ଼ି ପରି ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି।