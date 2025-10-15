ଏମିତି ଉପାୟରେ ୨ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମାଗଣା ଖାଇଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, Food Delivery Appକୁ ଲଗେଇଲେ ବଡ ଚୁନା

୨ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମାଗଣା ଖାଇଲେ, ୨୧ଲକ୍ଷର ଚୁନା ଲଗାଇଲେ ବ୍ୟକ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବଡ ଧରଣର ଠକେଇ ମାମଲା । ୨ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଅନଲାଇନରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରି ଖାଉଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧରାପଡିଲେ ସେତେବେଳକୁ ବିଲ ୨୧ ଲକ୍ଷ ଉପରେ । ଜାପାନର ନାଗୋୟାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ଆପଗୁଡ଼ିକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ନିଜର ଚତୁର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଖାଇଥିଲେ।

ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ: ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଜାପାନର ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି ଆପ୍, Demae-can ରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିଦିନ ଇଲ୍ ବେଣ୍ଟୋ, ହାମବର୍ଗର୍ ଷ୍ଟେକ୍ ଏବଂ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭଳି ମହଙ୍ଗା ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି ପରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ଆପ୍ ରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, “ମୋ ଅର୍ଡର ଆସିଲା ନାହିଁ।” ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର, କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କମ୍ପାନୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ।

୧୨୪ଟି ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ: ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ ଥର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବାହାର କରୁଥିଲେ । ସେ ୧୨୪ ଟି ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନାମ, ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଠିକଣା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିପେଡ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।

କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ଚୋର ଘର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ନୁହେଁ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୁଲାଇ ୩୦ ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ଚିକେନ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମାଗିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀର ସନ୍ଦେହ ବଢିଲା ।

ଧରାପଡ଼ିଲା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ: ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଆପ୍‌ର ରିଫଣ୍ଡ ନୀତିର ୧.୦୯୫ ଥର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା । ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଶେଷରେ ଧରାପଡିଥିଲେ ।

 

