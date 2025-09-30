ପୋଷା ମୟୂରକୁ କରିଦେଲା କିମା, ରାଗ ସେତିକିରେ ହେଲାନି ଶାନ୍ତ, ମୟୂର କଷା କରି ଖାଇଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ
ପୋଷା ମୟୂରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଏକ ଅଜବ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ପୋଲିସ ଜଣେ ୬୧ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ।
ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷା ମୟୂରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏସବୁ ସେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମେଲବକ୍ସରେ ଏକ ଚିଠି ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ସେ ଦୁଇଟି ମୟୂରଙ୍କ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରି ପ୍ରାଏ ଏବଂ କଷା କରି ଖାଇଥିଲେ ମାଲିକ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ରେଗ୍ ଭୋଗ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଙ୍କୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଲଗାତାର ମୟୂରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ଭୋଗ୍ଟଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ।
ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ମୟୂରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ନକରନ୍ତି ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାକି ମୟୂରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା।
ଗିରଫ ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ
ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କର ବାକି ମୟୂରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଭୋଗ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ୪୦ ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସାର୍ବଜନୀନ ନିଶା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ରହିଛି।
ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତା
ଭୋଗ୍ଟ ବିରୋଧରେ ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଆଇନ ଲାଗିଛି। ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତଥାପି, ସେ କେତେ ମୟୂରକୁ ମାରି ନାହାଁନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି। ପଶୁ ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ।