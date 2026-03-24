ସିଂହୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସିଂହ ଖୁଆଡ଼କୁ ପଶିଗଲେ ଯୁବକ, ଆଉ ତା’ପରେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ନଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି
ସିଂହ ପଲ ଭିତରେ ଏକାକୀ ଯୁବକ...
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବେଳେବେଳେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇ ହସେଇ ବେଦମ କରିଦିଏ। ସମ୍ପ୍ରତି, ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ମଜାଦାର କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭୟଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।
ଭିଡ଼ିଓରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଂହୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସିଂହ ପଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଏକ ମଜା କରୁଛନ୍ତି; ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ସାହସ ଉଭୟ ପ୍ରକୃତରେ ଅସାଧାରଣ ଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଜାଦାର କମେଣ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ଏହାକୁ AI ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, “ଭାଇ, ଏପରି କିଛି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିଏ ଜାଣେ ସେ ଜୀବିତ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ?” ଏହି ସମୟରେ, କିଛି ଲୋକ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ହସି ଉଠିଛନ୍ତି।
ସିଂହୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସିଂହଙ୍କ ଗର୍ବରେ:
ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସିଂହୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଂହମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖୁଆଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ସିଂହମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷଙ୍କୁ ଡରାନ୍ତି ଏଥର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ।
ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିଚିତତାର ଭାବନା ସହିତ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସିଂହମାନେ ତାଙ୍କ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ କ’ଣ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ।
ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ସମୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଂହମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିଲା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି; ସେ ଠିଆ ହୋଇ କୌଶଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା ମାତ୍ରେ, ସିଂହମାନେ ତୁରନ୍ତ ପଛକୁ ହଟିଗଲେ।
ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଗତିବିଧି ଏବଂ ସତର୍କ ଭାବନା ଦେଖିବା ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଘେରା ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନେକ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କଲେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ:
ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ହଜାର ଭ୍ୟୁ, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ପାଇସାରିଛି।
କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମଜାଦାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ବହୁତ ବିବିଧ; ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହସ ପ୍ରକୃତରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ,” ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଜା କରି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ହାର ମାନିଯାଅ ବନ୍ଧୁ – ସେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ।”
ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ, ସିଂହର ସାମ୍ନା କରିବା ସମୟରେ, ମଣିଷ ସାହସ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ପାଗଳାମି ଉଭୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରେ।