(Video)ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାପ ସହିତ କରୁଥିଲେ ଫ୍ଲର୍ଟିଂ, ଆଉ ସାପ ମାରିଦେଲା ଓଠରେ ଚୋଟ;ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଯୁବକଟିର ଜୀବନ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର। ଯୁବକ ଜଣକ ଭିଡିଓରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବିପଜ୍ଜନକ କୋବ୍ରା ସାପକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏବଂ ପରେ ସାପ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି । ଏହି ଭିଡିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ସାପକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାପକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାପ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଭିଡିଓରେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସାପକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପଳେଇଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାପ କାମୁଡ଼ାରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶିବମୋଗଗା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଟେ ।ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଜଣେ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

In a horrifying video which has surfaced online, a man from #Karnataka's #Shivamogga was bitten by the #Cobra on the lip when he tried to kiss it. He survived the #SnakeBite.#ViralVideo #Snake pic.twitter.com/d3ge1A5Wx6

