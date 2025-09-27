Cold-Blooded Murder: ଘରେ ପଶି ଖଟରେ ବସିଲା, ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବା କୁନି ପୁଅକୁ ହଠାତ୍ କାଟି ୩ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା ତା’ପରେ…
କୁକ୍ଷୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯୁବକକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। Hospitalକୁ ନେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: ଧାର ଜିଲ୍ଲାର ଆଲି ଗାଁର ଫାଲିଆ ଧୂଲ୍ ବାୟାଡିରେ ଆଜି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ଅଜଣା ଯୁବକ ଘରେ ପଶି ଖେଳୁଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶିଶୁକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ମୁଣ୍ଡ ଗାଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଦେଇଛି । ପିଲାଟିର ଶରୀରକୁ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାବେଳେ ଘରେ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିଯାଇଛି।
ବେକ ଗାଣ୍ଡି ଅଲଗା
ଧୂଲ୍ ବାୟାଡି ଫଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଆପାଚି ବାଇକ୍ ରେ ଆସି କାଲୁ ସିଂହଙ୍କ ଘର ଖଟରେ ବସିଲା । ସେଠାରେ ଥିବା କାଲୁ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି। କାଲୁ ସିଂହଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପୁଅ ବିକାଶ ପାଖରେ ବସି ଖେଳୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଝିଅ ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲେ।
ହଠାତ୍, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉଠି ଘରେ ଝୁଲୁଥିବା ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ହଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଳୁ ସିଂହ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯୁବକ ଜଣକ ସେମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ହତ୍ୟାକାରୀ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା
ଆକ୍ରମଣରେ ପିଲାଟିର ବେକ ସେହି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଶିଶୁକୁ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା । ଏହା ଦେଖି ପିଲାଟିର ମାଆ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରି ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଛାଡି ପଳାଇଗଲା।
ମହିଳାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଗଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲା। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ହତ୍ୟାକାରୀର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଘରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମହେଶ ମେଡା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। କୁକ୍ଷୀ ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା FIR ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।