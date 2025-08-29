ସନ୍ଦେହ ନେଲା ସାଂଘାତିକ ରୂପ, ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳି କହୁଥିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ୭ ବର୍ଷର ଝିଅ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଖେଳ

ପରପୁରୁଷ ସହ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ସ୍ୱାମୀ ସାଜିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ।

By Rojalin Mishra
husband killed wife fire

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: ସ୍ୱାମୀକୁ ଘାରିଲା ସନ୍ଦେହର ନିଶା। ଏପରି ସନ୍ଦେହ ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଘର କଲା ମଣିଷରୁ ସଇତାନ ହୋଇଗଲା ସ୍ୱାମୀ। ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶେଷରେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ନେଲା ନିଷ୍ପତି।

ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ଦେହରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ହତ୍ୟା କରିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଚାଲାକ ସହିତ ହତ୍ୟାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ।

ହେଲେ ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେଲା ୭ ବର୍ଷର ଝିଅ। ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀର ହୋଇଗଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ମା’କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖିଥିଲା ୭ ବର୍ଷର ଝିଅ।

ଆଉ ବାପାର ଏଭଳି କାଣ୍ଡକୁ ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିଥିଲା ଝିଅ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ୭ ବର୍ଷର ଝିଅ ପୋଲିସକୁ କହିଛି ତା ବାପା, ମା’କୁ ଜୀଅନ୍ତା ଜଳାଇ ହତ୍ୟା କରିଛି।

୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ତଡକେ ଅରୁଣ ଅଞ୍ଚଳର ପଗୋଟେଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା ଏଭଳି କାଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ।

ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପ ଦେଲା ସ୍ୱାମୀ
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜକୁମାର ରାମାଶିରୋମଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗରାନି ରାଜକୁମାର ସାହୁକୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା।

ଯାହା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ପୋଲିସ କହିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ କହିଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁମରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଝିଅର ପୋଲିସକୁ କହିଥିବା କଥା ସହ ସ୍ୱାମୀର କଥାର କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥିଲା।

ଝିଅ ବୟାନରୁ ସତ ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ

ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଝିଅର ବ୍ରାନ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରାଇବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

ଘରୋଇ ହିଂସା

ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାରେ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରି ପଳାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। କାରଣ ଅଭିଯୁକ୍‌ତ କହିଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ସେ ଘରେ ନଥିଲା।ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ସତ ଜାଣି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି।

