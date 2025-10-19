ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ସତ! ଭୁଲରେ ଦେଇ ଦେଲେ ଆମିଷ ବିରିୟାନୀ, ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଗ୍ରାହକ
ରାଞ୍ଚିରେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଜଣେ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ନିରାମିଷ ବିରିୟାନି ବଦଳରେ ଚିକେନ ବିରିୟାନି ପରଷା ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ରାଞ୍ଚି:ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚିରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ନିରାମିଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଆମିଷ ବିରିୟାନି ପରସି ଦିଆଯିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିବାଦ ଏତେ ବଢି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଗ୍ରାହକ ୪୭ ବର୍ଷୀୟ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ରବିବାର ଏହି ଘଟଣା ଘୋଷଣା କରିଛି।
ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (ଗ୍ରାମୀଣ) ପ୍ରବୀଣ ପୁଷ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧:୩୦ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କାଙ୍କେ-ପିଥୋରିଆ ରୋଡରେ ଥିବା ହୋଟେଲରୁ ନିରାମିଷ ବିରିୟାନି ଅର୍ଡର କରି ପାର୍ସଲ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଫେରି ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚିକେନ ବିରିୟାନି ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା:ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (ଗ୍ରାମୀଣ) ପ୍ରବୀଣ ପୁଷ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକ ଏକ ଟେବୁଲରେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜି ମାରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତକ କାଙ୍କେ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଭିଟ୍ଠାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ (RIMS) ପଠାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରୁଛି।’
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା:କାଙ୍କେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ପ୍ରକାଶ ରଜକ କହିଛନ୍ତି, “ରବିବାର ସକାଳେ, ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାଙ୍କେ-ପିଥୋରିଆ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ ବୋଲି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ଅବରୋଧ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ।” ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।