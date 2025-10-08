ଜ୍ୱାଇଁକୁ ବାଇଆ କଲା ଶାଶୁ ପ୍ରେମ, ଅଡ଼ୁଆ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ଶାଶୁକୁ ପାଇବାକୁ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କଲା ରସିକିଆ ଜ୍ୱାଇଁ

ଶାଶୁ-ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ

By Rojalin Mishra
CELLNET

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ଖଟ୍ଟା, ଶାଶୁ ପ୍ରେମ ମିଠା। ଶାଶୁ ପ୍ରେମରେ ବାଇଆ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ମା’ ପୁଅ ସମ୍ପର୍କରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଲା ଜ୍ୱାଇଁ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କାସଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶାଶୁ-ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହି ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।

ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ, ପୋଲିସ ସିଦ୍ଧପୁରାରେ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଭିତରେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟା ଶିବାନୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

India ODI Squad: ରୋହିତ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ…

ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡରେ ବଡ ନିଯୁକ୍ତି, ଦଶମ ଓ…

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶିବାନୀ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଡିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବିବାଦ ହେଉଥିଲା।

ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ପରିବାରରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା।

ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଶାଶୁ –ଜ୍ୱାଇଁ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଜିଦ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଶିବାନୀକୁ ମାରଧର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ -ଶିବାନୀକୁ ମାରପିଟ୍ କରିଥିଲା।

ଏହା ପରେ ଶିବାନୀକୁ ଶାଶୁ, ଜ୍ୱାଇଁ ମିଶି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରମୋଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଏବଂ ଫେରାର୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ହତ୍ୟା ପରେ, ପ୍ରମୋଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଶିବାନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ପ୍ରମୋଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

India ODI Squad: ରୋହିତ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ…

ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡରେ ବଡ ନିଯୁକ୍ତି, ଦଶମ ଓ…

ପାକିସ୍ତାନୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ନୃଶଂସ କାଣ୍ଡ! ପ୍ରଥମେ…

8th Pay Commission; ଏବେ ବଢ଼ିବନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ…

1 of 26,669