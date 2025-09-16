“ଯମରାଜ” ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଗ୍ଲାସରେ ବନ୍ଦ କରି ୧୪ ମଶାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
ଗ୍ଲାସରେ ବନ୍ଦ କରି ୧୪ ମଶାଙ୍କୁ କରାଗଲା ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା । ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଭିଡିଓ ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥର ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ମଶା ନିପାତ କରିବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ମଜାଦାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।
most satisfying video ever pic.twitter.com/dtMW5HYPpj
— internet hall of fame (@InternetH0F) September 15, 2025
ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ
ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋଟ ୧୪ଟି ମଶାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ଲାସରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଗ୍ଲାସକୁ ଉପରୁ ଘୋଡାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମଶା ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ, ସେହି ଗ୍ଲାସ ଉପରେ ମଶା ନିରୋଧକ ମୋର୍ଟିନର ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଜଳାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଧୂଆଁ କାଚରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ମାତ୍ରେ, ମଶାମାନେ ଏଠାରୁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ମଶାଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କଏଲ, ସ୍ପ୍ରେ କିମ୍ବା ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସରେ ବନ୍ଦ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାର ଏହି ଉପାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଏବଂ ମଜାଦାର ମନେହୁଏ।
ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ମଜା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଇ ମଶାଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ମଶା ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମଶାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କୋର୍ଟ ରୁମ ପାଲଟିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା ପରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା।
ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡିଓଟି ମଜାଦାର ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏକ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ମଶା ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଲୋକମାନେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଉନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ମଶାଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଏକ ନୂତନ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି।