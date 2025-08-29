(Video) ୩ ବଗିଚାର ଜଣେ ମାଳି: ଏକାଥରକେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ଯୁବକ କଲେ ଭିଡିଓ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ

By Jyotirmayee

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଜି କାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏବେ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏକାଥରକେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଯୁବକ ନିଜେ ଏକ୍ସରେ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଯୁବକ ଜଣକ ୩ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭିଡିଓ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଜଣ ଜଣ କରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପ୍ରଥମେ ୟାଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉଜଣ ଓ ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ ବାହା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭିଡିଓରେ କହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ସହ ଯବୁକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି । ଭାରତରେ ବହୁପତ୍ନୀ ପ୍ରଥା ବେଆଇନ୍ ହୋଇଥିବାବେଳେ କିଛି ଲୋକ ସଉକରେ ଏକାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

