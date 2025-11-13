ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କୁକୁରକୁ ଭଲପାଉଥିଲେ ପତ୍ନୀ, ଘଟିଲା ଏଭଳି କାଣ୍ଡ, କୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା

ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କୁକୁରକୁ ଭଲପାଉଥିଲେ ପତ୍ନୀ, ସ୍ଵାମୀ କଲେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ

By Jyotirmayee Das

Divorce for Dog: ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଧାର କରି ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁକୁର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ।

ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭରଣପୋଷଣ ଭାବରେ ସେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ଡିସେମ୍ବର ୧ରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ।

ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୋସାଇଟିରେ କୁକୁର ରଖିବା ନିଷିଦ୍ଧ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଏକ ବୁଲା କୁକୁର ଆଣିଥିଲେ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇ-ଫାଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ…

Halal Vs Jhatka: ହଲାଲ ଏବଂ ଝଟକା ଶବ୍ଦ…

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପତ୍ନୀ ଘରକୁ ଆହୁରି ବୁଲା କୁକୁର ଆଣିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଯେ, ସେହି କୁକୁର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ । ଏପରିକି କୁକୁରଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ । ଆବେଦନକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେ ସେହି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏକ କୁକୁର ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା।

ଆବେଦନକାରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତାଙ୍କ କୁକୁର ମାଲିକାନା ଉପରେ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ପଶୁ ଅଧିକାର ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଡକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଗାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।

୨୦୧୭ ମସିହାରେ, ସ୍ୱାମୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପରିବାର କୋର୍ଟରେ ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । , ଯେଉଁଥିରେ ପତ୍ନୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥିବା କଥା ଜଣାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ମଧ୍ୟ କୁକୁରକୁ ଭଲପାଉଥିବା ନେଇ କହିଥିଲେ ପତ୍ନୀ ।

 

You might also like More from author
More Stories

ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇ-ଫାଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ…

Halal Vs Jhatka: ହଲାଲ ଏବଂ ଝଟକା ଶବ୍ଦ…

ଲାଲ୍ କିଲ୍ଲାର ରହସ୍ୟ କଥା: ୨୫୪ ଏକର ଜମି, ୨୦୦…

ଅଡୁଆରେ ଶେଖ ହସିନା; ଶତାଧିକ ମୃତ୍ଯୁ ପାଇଁ…

1 of 26,874