ମ୍ୟାନ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ପରେ ତିଲକ କ’ଣ ନେଲେ କ୍ୟାସ୍ ନା ଚେକ୍? ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି

ବିଜେତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋଜକଙ୍କ ଲୋଗୋ ବହନ କରିଥିବା ଏକ ବଡ଼, ରଙ୍ଗୀନ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଚେକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ନଗଦ କିମ୍ବା ଜମା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

By Jyotirmayee

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଜିତି ଭାରତ ପୁଣିଥରେ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାହିର କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ହିରୋ ଥିଲେ ତିଲକ ବର୍ମା। ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତ ରହି ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ଆଡକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।

ତିଲକ ବର୍ମା 53 ବଲ୍‌ରେ 69 ରନ୍ କରି ଭାରତର ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ନଗଦ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଏ ନା ଚେକ୍ ଆକାରରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ, ବିଜେତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋଜକଙ୍କ ଲୋଗୋ ବହନ କରିଥିବା ଏକ ବଡ଼, ରଙ୍ଗୀନ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଚେକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ନଗଦ କିମ୍ବା ଜମା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେବଳ ଏକ ପରିଚୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।

ପ୍ରକୃତ ଦେୟ

ପ୍ରକୃତ ପୁରସ୍କାର ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଚେକ୍ ପରି ସମାନ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟୋଜକ କିମ୍ବା ଆୟୋଜକ ସଂସ୍ଥା ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍, ଯାହା ଦେୟକୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତଥାପି, ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ, BCCI ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରସ୍କାରରୁ କର କାଟି ନିଆଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟର ଟିକସ ପରେ ରାଶି ପାଆନ୍ତି।

ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପଦ୍ଧତି

ପୁରସ୍କାର ବଣ୍ଟନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟର ସ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏସିଆ କପ୍, IPL, କିମ୍ବା ICC ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ପ୍ରାୟୋଜକ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଦେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଘରୋଇ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସାଧାରଣ।

କର ଏବଂ ଆଇନଗତ ନିୟମ

ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନେ ପାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ପୁରସ୍କାର ଟଙ୍କାକୁ କରଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ BCCI TDS ଭଳି କର କାଟିଥାଏ। ଏହା ସରକାରୀ ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପାଳନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।

