ଥୋଇ ଦେଇଗଲେ ଦୁର ଦାର, କି ମାଡ଼ ଲୋ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନାଳକୁ ଠେଲିବାରୁ ପିଟି ଦେଇ ଗଲେ ଲୋକ

ପୀଡିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ 

By Rojalin Mishra

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ: ଆଗ୍ରାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର ଦାର ମାଡ଼ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ପୋଲ ଉପରୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ଘଟଣା ଶାହଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଇଦଗାହ ବ୍ରିଜରେ ଘଟିଛି। କିଛି ପଥଚାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଆହତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଟକ କରୁଛି ପଚରାଉଚରା।

ପୀଡିତା ଲୋହା ମଣ୍ଡିର ଜଣେ ଜୋତା ତିଆରିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା। ଯାହା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ପୋଲ ଉପରୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନେହେରୁ କୁଞ୍ଜର ଖେରିଆ ମୋଡର ବାସିନ୍ଦା ଚଞ୍ଚଲ, ନାଗଲା ଛୁଆ ନିବାସୀ କୁଲଦୀପଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚଞ୍ଚଲ ତାଙ୍କ ବାପାମାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ।

ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଲଦୀପ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ବାଟରେ, ଇଦଗାହ ବ୍ରିଜରେ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରୋଧିତ କୁଲଦୀପ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଅଟକାଇ ଚଞ୍ଚଲଙ୍କୁ ପୋଲ ଉପରୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ।

ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ମହିଳା ଜଣକ ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାହା ଭୂମିଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ଯଦି ସେ ବ୍ରିଜ୍ ମଝିରୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ସିଧାସଳଖ ରେଳ ଲାଇନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଆନ୍ତା।

ଘଟଣା ଘଟିବା ମାତ୍ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ କୁଲଦୀପଙ୍କୁ ଧରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କୁଲଦୀପଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା।

ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଗୁରୁତର ଆହତ ଚଞ୍ଚଲଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। କୁଲଦୀପ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ’ଣ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରି ନଥିଲେ।

ଚଞ୍ଚଲଙ୍କ ବାପାମାଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୁଲଦୀପ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

