୩୮ ହଜାରର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚା’ ଦୋକାନ: ଆଜି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ମାସିକ ୩୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚା' ବିକ୍ରି କଲେ ଯୁବକ; ଜାଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ : ନିଜର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚା’ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତିନି ଗୁଣା ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର)ରେ @iamankitpande ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ପୂର୍ବରୁ ଟେଲିପରଫର୍ମାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୩୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କମ୍ ଦରମା, ବଢ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ କମ୍ ଥିବାରୁ ସେ ମେ ମାସରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ।
ପଡ଼ୋଶୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ସେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏକ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଯାଇଥିବା ଚା’ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ। ଦୋକାନରେ ଚା’ ତିଆରି ଓ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଦୋକାନରେ ସାଧାରଣ ଚା’ ୧୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଚା’ ୨୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ କପ୍ ଚା’ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୧.୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି।
ଦୋକାନ ଭଡ଼ା, ଚା’ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଦ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି।
ସମ୍ପ୍ରତି ସେ ନିଜ ଦୋକାନରେ ବଡ଼ା ପାଉ, ସମୋସା ଓ ଜିଲେବିର ଏକ ନୂଆ କାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ସେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ସେ ଚାକିରିରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ୩୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇ ଆଗାମୀ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତେ। ବେଳେବେଳେ ନିଜେ ନେଇଥିବା ସାହସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣିଦିଏ।
ଏହି କାହାଣୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୧୭ ହଜାର ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ପାଇଛି। ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, “ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଚା’ ଦୋକାନ ପଛରେ ଏଭଳି ୯୯ଟି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା।”
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଝୁଙ୍କି ନେବାର ସାହସ ଥିଲେ ହିଁ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ସାହସ ନଥାଏ।”
ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, “ନିଜର ସୁବିଧାଜନକ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ବହୁତ ସାହସର କଥା। ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା।