ହଠାତ୍ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଗାୟେବ୍ ହୋଇଗଲେ.. କିଏ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତି, କହିଲେ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସର କାହାଣୀ…
ହଠାତ୍ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଗାୟେବ୍ ହୋଇଗଲେ..
Mysterious Man: ମଣିଷ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ତେବେ ତାହା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ପାଣିରେ ତଳେ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ହେଉ।
ବିଶ୍ୱ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଆବିଷ୍କାର ହେଉ। ଏହି ସବୁ ମାମଲାରେ ମଣିଷ ଆଜି ଆଗରେ ଅଛି। ହେଲେ ଯାହା ମଣିଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ତାହା ହେଉଛି ସମୟ। ଏହି କାରଣରୁ ମଣିଷମାନେ କେବଳ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ଯିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମୟ ଯାତ୍ରା କରି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବୁ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଦାବି ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲର କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେଉଁଆଡେ ଗଲେ ସେ ବିଷୟରେ କାହାରି ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ।
ଗାଏବ ହୋଇଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି: କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସତ କି ନୁହେଁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜାପାନର ହାନେଡା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବତରଣ କଲାବେଳେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଟୋକିଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଫରାସୀ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାପାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଏକ ଦେଶର ନାମ ରହିଥିଲା ଯାହା ବିଷୟରେ କେହି କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲେ।
Taured ନାମକ ଏହି ଦେଶ ବିଶ୍ବ ମାନଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ଦେଶ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ହଜାର ବର୍ଷରୁ ରହିଆସୁଛି। ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନଟି Principality of Andorra ନାମକ ଏକ ଦେଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ଦେଶ ସେଠାରେ ଅଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ।
ହଠାତ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ‘ଅଦୃଶ୍ୟ’: ବିମାନବନ୍ଦରର ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଏକ ହୋଟେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଗଲେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥିଲା।
ସେଠାରେ କୌଣସି ଦଲିଲ ବାକି ନଥିଲା ଏବଂ ଖସିଯିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି କେହି ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହା ଉପରେ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି।