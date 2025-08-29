ମନାଲି ଟ୍ରିପ୍ ହେଲା କାଳ: ବନ୍ଧୁର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲି, ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ସ୍ୱାମୀ
ମନାଲି ଟ୍ରିପ୍ ହେଲା କାଳ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନାଲି ବୁଲିବାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେନଏପରି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ସ୍ୱାମୀ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ସଂଲଗ୍ନ ଫରିଦାବାଦରୁ ଏକ ଲୋମ ଟଙ୍କୁରା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନାଲି ବୁଲିବାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ।
ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଗ୍ରେଟର ଫରିଦାବାଦର ସେକ୍ଟର-୭୦ର।
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁରେଶ କୁମାର (୪୫) ଫରିଦାବାଦର ସେକ୍ଟର-୧୦ରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସହରରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ମଦ ଦୋକାନ, ସ୍ପା ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ସେଲୁନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିନୋଦ କୌଶିକ (୩୦) ବଲ୍ଲଭଗଡ଼ର ଜୁନହେଡାର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଫରିଦାବାଦର ସେକ୍ଟର-୨ରେ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ କାଫେ ଚଲାନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଦିନ ୧ଟାରୁ ୧:୩୦ ମଧ୍ୟରେ ସେକ୍ଟର ୭୦ର କେଜେଏଲ ସୋସାଇଟି ବାହାରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସୁରେଶ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୁରେଶ, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ସୋନୁ କୁମାର ଏବଂ ବିନୋଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେଘାଙ୍କ ସହିତ ଚାରି ଦିନିଆ ମନାଲି ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିଥିଲେ। ମେଘା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିନୋଦଙ୍କ ସହ ଝଗଡା ପରେ କେଜେଏଲ ସୋସାଇଟିରେ ସୋନୁଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବିନୋଦ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ।
ବିନୋଦ ତିନୋଟି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ
ସ୍ୱାମୀ ବିନୋଦଙ୍କ ସୋସାଇଟିର ଫାଟକରେ ସୁରେଶ ତାଙ୍କ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ବିନୋଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଥୀ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ କାରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସୋନୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଲଗେଜ ବାହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ, ବିନୋଦ ନିକଟରୁ ସୁରେଶଙ୍କ ଉପରେ ତିନୋଟି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଗୁଳି ସୁରେଶଙ୍କ ବେକ, ଛାତି ଏବଂ ପେଟରେ ବାଜିଥିଲା। ସୋନୁ ବିନୋଦଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନୋଦ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ କାରରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ବିନୋଦ-ମେଘାଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିନୋଦ ଏବଂ ମେଘାଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା। ମେଘା ସେକ୍ଟର 9 ରେ ଥିବା ସୁରେଶଙ୍କ ସେଲୁନରେ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁରେଶଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିନୋଦ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେଘା ସୁରେଶଙ୍କ ସହିତ ମନାଲି ଟ୍ରିପ୍ ରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିନୋଦଙ୍କ ରାଗ ପଞ୍ଚମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହି ଶତ୍ରୁତା ଯୋଗୁଁ ସେ ସୁରେଶଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା
ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ, ସୁରେଶଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ବିନୋଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଜଣା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଟିମ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି।