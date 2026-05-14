‘ଘାଣ୍ଟିଦେଲା କାଳବୈଶାଖୀ, ଧାଲୁକାଏ ପବନରେ ସିଧା ଉଡ଼ିଗଲି ଆକାଶକୁ..’ ପୀଡିତ କହିଲେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ପଛର କାହାଣୀ
ପବନରେ ଉଡ଼ିଲେ ଯୁବକ! ବରେଲୀରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଭିଡିଓ
Bareilly Strom: ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଆଗରେ ମଣିଷ କେତେ ଯେ ଅସହାୟ, ତାହାର ଏକ ଜ୍ଵଳନ୍ତ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବରେଲୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏକ ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବରେ ‘ନହ୍ନେ’ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ପବନରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
୪୦ ଫୁଟ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ, ୮୦ ଫୁଟ୍ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଲେ
ଘଟଣାଟି ବରେଲୀର ଭମୋରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାମିୟାନା ଗ୍ରାମର। ପୀଡ଼ିତ ନହ୍ନେଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଘରର ଟିଣ ଛାତକୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଧରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପବନର ବେଗ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ, ସେହି ଟିଣ ସହ ନହ୍ନେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଫୁଟ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରାୟ ୮୦ ଫୁଟ୍ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ମକା କ୍ଷେତର କାଦୁଅରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ନହ୍ନେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ କେବଳ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲି, ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଆଶା ନଥିଲା।”
ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନହ୍ନେଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ସେ ଜଣେ ଦିନମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଅଶ୍ରୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା କହିଲେ ଡିଏସପି
ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ବରେଲୀ ଡିଏସପି ନିତିନ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାଟି ସତ୍ୟ ମାତ୍ର ଭିଡିଓକୁ ଅଧିକ ନାଟକୀୟ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଟିଣ ଚାଦର ଉଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ ନହ୍ନେ ତାକୁ ଧରିଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିଗକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ସେହି ଭିଡିଓକୁ ଏଡିଟିଂ କରି ଏହାକୁ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ନହ୍ନେଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନହ୍ନେଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଏବଂ ସେ ଏବେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । କୁହାଯାଏ “ରଖେ ହରି ମାରେ କିଏ”, ଏହି ଘଟଣାଟି ତାହାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ଏତେ ଉପରୁ ପଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନହ୍ନେଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚେଳରେ ଏହାକୁ ଏକ ମିରାକଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଗତ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୀବ୍ର ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି।
ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନହାନି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ସେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।