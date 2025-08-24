Video: ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯୁବକ କାହିଁକି କଲେ ଖୁଲ୍ଲମଖୁଲ୍ଲା କିସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, ହସି ହସି ହେବେ ବେଦମ୍…
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବିହାର ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ବୀ ଯାଦବଙ୍କ ମିଳିତ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିହାରରେ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ନେତାଙ୍କୁ ବାଇକ ଚଲାଉଥିବା ଦେଖିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବିହାର ଗସ୍ତରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏକ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟିର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଏକ ବାଇକ ରାଲି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ରବିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ବୁଲେଟ ଚଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିହାର କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେଶ ରାମ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବସିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାଇକ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତା’ପରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜିକାଲି ବିହାରରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ‘ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା’ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏକ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ସେଠାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ‘ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା’ର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ। ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ-ଆରରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଜଲାଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ଜଣେ ଯୁବକ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ରାହୁଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତା’ପରେ…
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ବାଇକ୍ ଚଲାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାଜେଶ ରାମ ବସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ଯୁବକ ଜଣକ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣକ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ରାହୁଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।
ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ
ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରୁ ଟାଣି ନେଇ ଚାପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମାରିଲେ। ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏକ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି।
‘ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା’ ସମୟରେ, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ରେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ।
ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର SIR ବିରୋଧରେ ବିରୋଧ କରି, ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 1300 କିଲୋମିଟରର 16 ଦିନିଆ ‘ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା’ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭୋଟ ଚୋରି କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଯାତ୍ରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ରେ ପାଟନାରେ ଶେଷ ହେବ।