ହେ ପ୍ରଭୁ… ୟେ କ୍ୟା ହୁଆ ! ଆଇକ୍ରିମ ନଉ ନଉ ବାବୁ ସିଧା ଗଳି ପଡିଲେ ତଳକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ

ହେ ପ୍ରଭୁ… ୟେ କ୍ୟା ହୁଆ ! ଆଇକ୍ରିମ ନଉ ନଉ ବାବୁ ସିଧା ଗଳି ପଡିଲେ ତଳକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସୋନଭଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତଳକୁ ନଆସି ବାଲକୋନିରୁ ହିଁ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ଭିଡିଓରେ କଏଦ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସୋନଭଦ୍ରର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏଥିରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟୁଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଉଛି। ଏକ ସାଧାରଣ ଆଇସକ୍ରିମ୍ କିଣାକୁ ନେଇ କେମିତି ଏକ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲା, ତାହା ଦେଖି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଆଶିଷ ପାସୱାନ ନାମକ ଜଣେ ‘ଏକ୍ସ’ (X) ୟୁଜର ସେୟାର କରିଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘର ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତଳେ ଜଣେ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବିକାଳି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ବିକାଳି ଜଣକ ତଳୁ ଉପରକୁ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି।
ଭିଡିଓ ସହ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାଲକୋନିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରାସ୍ତାରେ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବିକାଳିକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଡାକିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ନିଜେ ତଳକୁ ନଆସି ବାଲକୋନିରେ ହିଁ ରହିଲେ ଏବଂ ବିକାଳିଙ୍କୁ ତଳୁ ଉପରକୁ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବଢ଼େଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ।
भाई साहब को आइसक्रीम खाने का मन हुआ। सामने जा रहे है विक्रेता को बुलाए और लिए।
लेकिन छत से नीचे आने की जहमत नहीं उठा सके, दुकानदार से बोले ऐसे पकड़ा दो नीचे से ।।
दुकानदार छत पर खड़े रहे युवक को आइसक्रीम पकड़ा रहा था जैसे उन्होंने लपकना चाहा वैसे ही संतुलन बिगड़ा और नीचे गिर… pic.twitter.com/bYw7o9ysaJ
— Ashish Paswan (@ashishpaswan0) June 25, 2026
ଏହି କ୍ଲିପ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କାମ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ବିପଦର ରୂପ ନେଇଗଲା, ତାହା ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସହଜରେ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ଆପଣାଯାଇଥିବା ଏହି ସର୍ଟକଟ୍ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିଦେଲା, ସେ କଥା କିଛି ୟୁଜର କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କାମର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଭିଡିଓଟି ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବାଲକୋନିରୁ ଏମିତି ବାହାରକୁ ନଇଁବା କିମ୍ବା ଉପରକୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ାଇବା କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ।
ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କି ନୁହେଁ, ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି ଲୋକେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ କେମିତି ମିନିଟ୍କରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇପାରେ, ଏହାକୁ ତା’ର ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନେଉଛନ୍ତି।