‘ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଛନ୍ତି’ ବୋଲି କହୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ୨ ବର୍ଷ ପରେ ମାଟି ତଳୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଙ୍କାଳ
ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାମ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଠିକଣା ମାଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠିକଣା କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଜାମନଗର: ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ‘ଦୃଶ୍ୟମ୍’ ଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗରରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଏକ କାରଖାନାର କଂକ୍ରିଟ୍ ଚଟାଣ ତଳେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପୋଲିସ କହିଛି, ମୃତକ ଜିଗ୍ନେଶ ମାଭାଡିୟାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୃଥ୍ୱୀ ଓରଫ ଭୂମିବେନ୍ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ, ଜିଗ୍ନେଶ କାମ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଫୋନରେ କଥା ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିବାରୁ ସେ କାହା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମିଛ କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ମିଛ କାହାଣୀ ସେତେବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜିଗ୍ନେଶଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ମାଗିଥିଲେ। ପୃଥ୍ୱୀ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇପାରିନଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଥିଲା।
ପରେ ଜୁଲାଇ ୨୬ରେ ଜିଗ୍ନେଶଙ୍କ ଭାଇ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜୁଲାଇ ୩୦ରେ ଜାମନଗରର ଏକ କାରଖାନା ପରିସରର କଂକ୍ରିଟ୍ ତଳୁ ମଣିଷର କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୃଥ୍ୱୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ନିଲେଶ କଚ୍ଛାଟିୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବଲବୀର ବର୍ମାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ପୋଲିସ କହିଛି, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କଙ୍କାଳ କାହାର ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଫରେନସିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି।
ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ, ଜିଗ୍ନେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୃଥ୍ୱୀଙ୍କର ନିଲେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଉଭୟ ମିଶି ଜିଗ୍ନେଶଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୪ ମେ ୩୧ ରାତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମଦ ପାର୍ଟିର ବାହାନା କରି ଜିଗ୍ନେଶଙ୍କୁ ଏକ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିଷ ମିଶା ମଦ ପିଆଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଫୁଟ ଗଭୀର ଗାତ ଖୋଳି ମୃତଦେହକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ମାଟି ପକାଇ ତାହା ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଫୁଟ ମୋଟା କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ତର ପକାଇ ପ୍ରମାଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ଖନନ କାମ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ପରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଖନନ ସମୟରେ ସେଠାରୁ ଏକ କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଜିଗ୍ନେଶଙ୍କର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।
ପୋଲିସ ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୃଥ୍ୱୀ, ତାଙ୍କ କଥିତ ପ୍ରେମିକ ନିଲେଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା, ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।